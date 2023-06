Adr: Aeroporto Leonardo da Vinci migliore scalo d'Europa

Riconoscimento Aci assegnato per la quinta volta in sei anni (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 giu - All'aeroporto Leonardo da Vinci e' stato assegnato il riconoscimento del Best Airport Awards 2023 da parte dell'Airport Council International (Aci) (associazione internazionale di categoria dei principali aeroporti del mondo) che ha premiato per la quinta volta lo scalo romano come migliore aeroporto d'Europa. Il premio e' stato assegnato nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri. Il risultato - ricorda una nota della societa' - si aggiunge al riconoscimento del Leonardo da Vinci che per sei anni consecutivi risulta in testa alla classifica europea sulla qualita' del servizio espressa direttamente dai passeggeri e alle 5 stelle Skytrax assegnate all'aeroporto romano a gennaio di quest'anno per l'eccellenza operativa e la qualita' del servizio erogato ai passeggeri.

