Adr: a Ciampino e Fiumicino premio salute e sicurezza da Airport Council Int.

Primi in Ue e secondi al mondo a ricevere il riconoscimento (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 dic - Gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino sono i primi nell'Unione Europea e secondi al mondo ad aver ottenuto il premio 'Public Health & Safety Readiness Accreditation' da parte di Airports Council International (Aci), associazione indipendente che rileva il gradimento dei passeggeri in oltre 350 aeroporti in tutto il mondo, per la gestione proattiva in tema di sicurezza e salute pubblica. Lo comunica in una nota il gestore degli scali, la societa' Aeroporti di Roma. In particolare, spiega la nota, e' stata valutata positivamente l'implementazione di pratiche standard per garantire un'esperienza aeroportuale sicura per tutti i viaggiatori e il livello di reattivita' della societa' di gestione a mettere in atto best practice per gestire possibili eventi che possano mettere a rischio la salute pubblica e la sicurezza.

com-fro

(RADIOCOR) 01-12-22 15:47:02 (0466)INF 5 NNNN