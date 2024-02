Adecco: rinnova impegno per occupare 85mila rifugiati entro 2027

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 feb - A seguito del Tent European Business Summit dello scorso anno, Adecco rinnova il proprio impegno per l'inclusione dei rifugiati, contribuendo ad assumerne 85.000 a livello globale (il 10% in Italia) e a formarne o riqualificarne 17.000 a livello globale entro la fine del 2027. Il sito web Jobs for Refugees sosterra' questo obiettivo e aiutera' i rifugiati ad entrare in contatto con le aziende e a trovare piu' facilmente lavoro in base alle proprie competenze Adecco supporta gli sfollati ad entrare nel mondo del lavoro dal 2008, collaborando con Ong, istituzioni e imprese a livello globale. Christophe Catoir, Presidente di Adecco, commenta: "Nessuno sceglie di essere rifugiato. Crediamo fermamente che il lavoro non sia solo una fonte di reddito, ma un primo, importante passo per ricostruirsi una vita, integrarsi in un nuovo paese e ritrovare un posto nella societa'. Inoltre, per le imprese, abbracciare la diversita' assumendo rifugiati porta prospettive uniche, forte lealta' e competenze necessarie alla forza lavoro. Questo non solo favorisce una cultura del lavoro piu' inclusiva, ma contribuisce anche al successo complessivo di un'azienda".

