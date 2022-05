Action: il discount non-food apre decimo store in Italia, in 1 anno 200 assunzioni

Ne sono previste altre 500 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mag - Action, il discount non-food piu' in rapida crescita d'Europa, festeggia il suo primo anno in Italia con l'apertura del decimo store e annunciando un importante piano di sviluppo sul territorio a conferma della costante e continua crescita sul mercato italiano. Il brand, infatti, prevede di aprire diversi nuovi store con una campagna di assunzioni di oltre 500 persone dopo i 200 assunti in un anno. Dal suo debutto nel 2021 a Vanzaghello in provincia di Milano, Action ha inaugurato altri 9 punti vendita tra Lombardia e Piemonte, raggiungendo oggi quota 10 con l'apertura di Trescore Balneare in provincia di Bergamo. Dopo il presidio in queste due regioni che vedranno anche un rafforzamento con nuove inaugurazioni, il brand ha in programma di entrare anche in Veneto, Liguria, Emilia-Romagna e Trentino nei prossimi mesi. Ad avvalorare il piano di sviluppo in Italia la recentissima entrata di Action in Federdistribuzione, la federazione che da oltre sessant'anni riunisce e rappresenta le aziende della Distribuzione moderna, alimentare e non alimentare, in Italia.

Com-Pan

