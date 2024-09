Acrobatica: con Skyway Monte Bianco riduce emissioni, via al "bosco invisibile" -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Gli alberi del 'Bosco Invisibile' di Skyway Monte Bianco sono in dettaglio infatti il risultato del lavoro di manutenzione e pulizia realizzato da Acrobatica, gruppo internazionale, guidato dalla Ceo Anna Marras, leader nel settore delle ristrutturazioni di esterni, che ha utilizzato gli innovativi prodotti di REair, la company guidata da Raffaella Moro, Ceo e Founder, che si occupa di ricerca, sviluppo e produzione nel campo delle eco-tecnologie per la depurazione dell'aria esterna e interna agli edifici.

Chiamata per il secondo anno consecutivo ad eseguire i lavori di pulizia e manutenzione di Skyway Monte Bianco, Acrobatica ha scelto quindi di utilizzare, sugli oltre 600mq di superficie outdoor trattati tra il Pavillon (a 2.173 m) e Punta Helbronner (a 3.466 m), eCoating: un rivestimento trasparente, nanotecnologico, ecologico, 100% green brevettato da REair che, attivato mediante la fotocatalisi, genera un processo di ossidazione che agisce su base fisica mediante la combinazione di luce e aria, continua nel tempo a decomporre proattivamente inquinanti presenti nell'aria come ossidi di azoto (NOx), polveri Pm organiche e altri agenti patogeni nocivi, oltre a microorganismi che si possono formare sulle superfici, come muffe e funghi. Tale reazione consente di disgregare gli inquinanti presenti nell'aria, o che si possono depositare sulle superfici, trasformandoli in sottoprodotti innocui come sali, anidride carbonica ed acqua, eliminando in questo modo, nel caso dell'operazione Skyway, fino a 59kg di NOx all'anno, l'equivalente di cio' che farebbero, appunto 142 alberi a foglia decidua.

Ann

(RADIOCOR) 08-09-24 17:52:14 (0440) 5 NNNN