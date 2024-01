Acri: 'parlare ora di candidature al vertice e' una forzatura' (fonti)

Cosi' ambienti vicini al mondo CrT (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 10 gen - Nel corso della riunione della consulta Acri del Nord-Ovest, che si e' tenuta ieri, il presidente di CrT, Fabrizio Palenzona, 'non poteva che ribadire che fosse fuori contesto parlare di candidature', tema che 'si decidera' in futuro' quando 'probabilmente matureranno, come spesso accade, istanze ed esigenze condivise da parte di tante altre fondazioni.

Organismi di comprovata esperienza che sicuramente non necessitano di suggerimenti o regie esterne che indirizzino le loro preferenze'. E' quanto riferiscono a Radiocor fonti vicine al mondo della Fondazione CrT presenti alla riunione nel corso della quale, secondo alcune indiscrezioni di stampa, il presidente Palenzona avrebbe dichiarato di non volersi candidare al vertice dell'Acri.

Le stesse fonti riferiscono come il meeting avesse come 'unico punto' all'ordine del giorno l'approvazione di un documento programmatico, a cura della consulta delle Fob di Liguria e Piemonte, 'quale piattaforma di discussione per le altre consulte e fondazioni del Paese'. Un lavoro iniziato formalmente lo scorso settembre tra tutti i membri e 'previsto si concludesse con la sua approvazione il 9 gennaio'.

