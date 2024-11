Acquedotto pugliese: presentato emendamento Governo per affidamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 nov - Presentato oggi un emendamento governativo relativo all'Acquedotto pugliese che afferma il valore strategico a livello nazionale dell'infrastruttura, oltre 33mila chilometri di rete che serve circa 4 milioni di utenti, e consente l'affidamento del servizio idrico secondo il modello delle societa' in house, superando i profili di illegittimita' costituzionale che inficiavano la disciplina regionale in materia.

L'emendamento, sottolinea una nota, e' frutto del proficuo confronto svolto tra gli uffici del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr e la Regione Puglia, con l'obiettivo comune di garantire la piena operativita' di tale infrastruttura strategica per risolvere l'annosa questione. A seguito dell'approvazione dell'emendamento governativo, la Regione Puglia provvedera' ad adeguare la legge regionale in materia, consentendo cosi' di evitare il pronunciamento della Corte costituzionale per il venir meno di tutti i profili di incostituzionalita' originariamente denunciati dal Governo con il proprio ricorso. Cio' assicura la rapida definizione del procedimento di affidamento del servizio idrico integrato, entro la scadenza prevista e senza soluzione di continuita' nell'erogazione di un servizio fondamentale per cittadini e imprese.

com-Dca

