Acquedotto Pugliese: da gennaio bandite gare per 1,64 miliardi

Di cui 1,1 miliardi per investimenti sulla rete (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - Dal gennaio di quest'anno Acquedotto Pugliese (AQP) ha avviato gare d'appalto per 1,64 miliardi di cui 1,1 dedicati agli investimenti. Lo ha comunicato la societa' nel corso della fiera Ecomondo, in svolgimento a Rimini. "Il dato - sottolinea Aqp - e' in netta crescita rispetto a 1 miliardo di appalti del 2022 e ai 679 milioni del 2021". Inoltre, Aqp, fino a tutto il mese di ottobre, ha aggiudicato appalti per 1,4 miliardi, di cui 690 milioni relativi a gare bandite prima del 2023. "Circa un terzo dell'importo, 465 milioni - ha sottolineato la direttrice di Acquedotto Pugliese, Francesca Portincasa - e' stato aggiudicato ad aziende pugliesi". La societa' informa di aver "superato i 100 euro per abitante investiti, quasi il doppio della media italiana e in linea con le migliori realta' europee". "Fino al 2045 - ha indicato il presidente dell'Autorita' Idrica Pugliese, Toni Matarrelli - prevediamo circa 7 miliardi di euro di interventi in tutto l'Ato Puglia".

