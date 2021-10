Acquedotto Pugliese: Cda approva 4 nuove gare per circa 38 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - Il primo Cda dell'Acquedotto Pugliese ha approvato quattro gare di appalto da 38 mln per la depurazione e il potenziamento del servizio idrico. 'La nostra missione e' quella di garantire al territorio servito e ai cittadini un servizio idrico integrato sempre piu' efficiente e sostenibile. Vogliamo dedicare un'attenzione particolare alla depurazione e al riuso dell'acqua cosi' come alla fase iniziale dell'attivita' di progettazione e fattibilita' delle nuove opere, un momento che riteniamo essenziale per lo sviluppo di progetti con un valore aggiunto per le nostre comunita'', ha dichiarato, Domenico Laforgia Presidente di Acquedotto Pugliese. Tra gli interventi piu' rilevanti approvati dal CdA le azioni per il miglioramento del processo di depurazione con due gare dedicate.

