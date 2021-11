Acqua: Utilitalia, bando Mims importante per colmare

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 nov - "Il bando da 313 milioni di euro del ministero delle Infrastrutture, destinato alle risorse idriche, rappresenta un importante passo per colmare il gap infrastrutturale del Mezzogiorno". Lo afferma Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua, ambiente ed energia), evidenziando come le risorse messe a disposizione dal ministro per il Sud siano fondamentali "per la riduzione delle perdite idriche e per consolidare il processo di industrializzazione del settore, con l'obiettivo di migliorare i servizi offerti ai cittadini". Colmare il gap infrastrutturale del Sud per quanto riguarda il sistema idrico, conclude Colarullo, "e' una questione prioritaria che, grazie alla spinta del Pnrr, puo' subire un'importante accelerata. Si tratta di un tema che impegna da anni le imprese del settore che, ora piu' che mai, sono pronte a fare la propria parte".

