Acqua: Tajani nomina Marco Rago come inviato per politiche internazionali

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 ago - "Quella dell'acqua e' una delle piu' grandi sfide europee ed internazionali che dobbiamo affrontare. Il caldo che fa evaporare le falde, la siccita' che brucia le nostre campagne con danni enormi alle imprese e alla agricoltura, la necessita' di rendere piu' efficienti le nostre reti idriche e combattere ogni forma di spreco. Proteggere le riserve d'acqua. Per questo ho deciso di nominare l'avv. Marco Rago come Inviato Speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per le politiche internazionali dell'acqua. Avra' il compito di promuovere l'azione diplomatica italiana per la gestione sostenibile delle risorse idriche, valorizzandone il legame strategico con energia, agricoltura, ambiente e cooperazione allo sviluppo. Rappresentera' l'Italia nei principali consessi multilaterali e contribuira' a rafforzare il ruolo dell'Italia nel dialogo internazionale sull'acqua, un impegno che conferma la centralita' del nostro Paese nel dibattito globale". Lo annuncia su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Vogliamo che l'Italia sia protagonista del dialogo sull'acqua e contribuisca concretamente alle grandi sfide del nostro tempo. L'azione del Governo va esattamente in questa direzione e il prossimo grande appuntamento sara' il 29 settembre quando apriremo a Roma il primo Forum Euromediterraneo sull'acqua organizzato dal Ministero degli Esteri".

ale.

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