Acqua: Suez, cambiamento climatico insegna che non basta gestire emergenze

Occorre agire sulla prevenzione, su medio-lungo periodo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - "Se c'e' una lezione che il cambiamento climatico ci ha consegnato e' che bisogna senz'altro saper affrontare le emergenze pero' anche riuscire a ragionare sul medio e lungo periodo". Lo ha detto Patrizia Rutigliano, ceo di Suez Italia, intervenendo all'Acqua Summit 2026 organizzato dal Sole 24 Ore, citando come esempio il dissalatore del Tara in Puglia, "il piu' grande dissalatore di acqua salmastra", i cui lavori sono gia' avviati in una logica preventiva: "quando ci sara' bisogno di attingere anche all'acqua salmastra, il Tara sara' gia' pronto". Rutigliano ha inoltre sottolineato come riduzione delle perdite, riuso e dissalazione siano "tre sistemi che vanno assieme e non possono essere tralasciati", avvertendo che agire solo su uno di essi "porta a tamponare un problema" senza risolverlo strutturalmente.

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(RADIOCOR) 17-06-26 12:12:58 (0311) 5 NNNN