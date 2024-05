Acqua: primo Forum del Nordest, usare 4 mld Pnrr per infrastrutture

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 mag - Per migliorare le reti idriche, e' necessario utilizzare i fondi del Pnrr per il rinnovamento delle infrastrutture (quasi 4 miliardi di euro a livello nazionale) e nuove tecnologie - come l'AI - al servizio dell'incremento della qualita' dei servizi di distribuzione e dell'acqua stessa. Questo l'appello di ieri alla Lef (azienda digitale che nasce come centro di formazione esperienziale nel 2011 dalla joint venture tra McKinsey & Company e Confindustria Alto Adriatico ed altri soci del territorio, dove si insegnano lean manufacturing e industria 4.0) nel primo Forum dell'Acqua del Nordest, promosso per far emergere, anche col contributo dei massimi esperti italiani in materia, strategie capaci di rispondere alle sfide proposte dell'attualita' tra cui quella di assicurare un accesso equo all'acqua ed al bisogno di preservare questo bene comune per le generazioni future.

Marcello Del Ben, direttore generale Ausir, ente cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, ha informato tra l'altro sui fondi previsti dal Pnrr per il Friuli Venezia Giulia, 87 milioni di cui 67 per l'acqua e 20 per i rifiuti.

