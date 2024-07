Acqua: Palermo (Acea), pensare a commissario europeo dedicato come per energia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Manduria, 07 lug - Servirebbe un commissario europeo sull'acqua, come e' stato fatto per l'energia. La proposta arriva da Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea, a margine del "Forum in masseria", organizzato da Bruno Vespa e Comin & Partners.

'Vale la pena riflettere su due aspetti: una maggiore focalizzazione a livello europeo, dato che il tema e' trasversale, si potrebbe anche ragionare su un commissario europeo sull'acqua, come avvenuto sull'energia in passato, quando ci si e' resi conto dell'esigenza di focalizzare gli sforzi sul tema', ha detto Palermo, aggiungendo che 'dall'altro, un tema di gestione delle risorse a livello comunitario maggiore a quello attuale'. Infatti, ha continuato Palermo, 'oggi il Pnrr ha allocato sull'Italia per l'acqua 4 miliardi di euro, si puo' investire di piu', si dovrebbe investire di piu'. Il Governo e' focalizzato sui questo, credo che anche uno sforzo a livello europeo che consenta di non finanziare tutto con le sole tariffe possa aiutare'.

