Acqua: Palermo (Acea), e' sempre piu' scarsa, urgente strategia europea

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Rimini, 23 ago - 'L'acqua e' una risorsa che tutti noi oggi diamo troppo per scontata, ma se vediamo quello che sta accadendo con il cambiamento climatico, diventa sempre piu' scarsa. E' dunque necessario intervenire con urgenza, soprattutto definendo una strategia complessiva che non puo' essere solo italiana, ma in un contesto europeo'. Cosi' l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, durante un punto stampa al Meeting di Rimini. La strategia, spiega, 'deve essere basata da un lato su un contenimento importante dei consumi, dall'altro su un potenziamento importante degli investimenti, che possono in un certo senso riorientare il corso di quella che e' la crescente insufficienza della risorsa'. Per fare questo, quindi, e' 'necessario intervenire creando probabilmente anche un indirizzo unico. Crediamo che sia importante che questa regia sia anche a livello europeo, traducendosi anche in una focalizzazione della Commissione europea, con un possibile Commissario sull'acqua, in modo tale da individuare le soluzioni comuni a livello europeo e percorsi normativi e finanziari volti a finanziare gli investimenti che saranno necessari nei prossimi anni per presidiare la disponibilita' di questa risorsa'.

Enr-

(RADIOCOR) 23-08-24 18:39:45 (0427) 5 NNNN