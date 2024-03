Acqua: Istat, nel 2022 persa il 42,4% di quella immessa in rete

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 mar - In Italia sono ancora troppo elevate le perdite di acqua nella rete.

Secondo il rapporto Istat sul'acqua pubblicato in occasione della Giornata mondiale dell'acqua, nel 2022, il volume delle perdite idriche totali nella fase di distribuzione dell'acqua e' pari a 3,4 miliardi di metri cubi, il 42,4% dell'acqua immessa in rete. Si tratta di una quantita' tale da poter soddisfare le esigenze idriche di 43,4 milioni di persone per un intero anno. L'indicatore e' in leggerissima risalita rispetto al 2020 (quando era al 42,2%), a conferma del persistente stato d'inefficienza di molte reti di distribuzione. Le perdite totali di rete sono da attribuire a: fattori fisiologici, presenti in tutte le infrastrutture idriche in quanto non esiste un sistema a perdite zero; rotture nelle condotte e vetusta' degli impianti, prevalente soprattutto in alcune aree del territorio; fattori amministrativi, dovuti a errori di misura dei contatori e usi non autorizzati (allacci abusivi). A livello geografico, nel 2022, i distretti idrografici con le perdite totali in distribuzione piu' ingenti sono la Sardegna (52,8%), la Sicilia (51,6%) e l'Appennino meridionale (50,4%), seguito dall'Appennino centrale (45,5%). L'indicatore raggiunge, invece, il valore minimo nel distretto del Fiume Po (32,5%) e risulta di poco inferiore al dato nazionale nei distretti delle Alpi orientali (40,9%) e Appennino settentrionale (40,6%). Guardando alle regioni, in nove le perdite idriche totali in distribuzione sono superiori al dato nazionale, con i valori piu' alti in Basilicata (65,5%), Abruzzo (62,5%), Molise (53,9%), Sardegna (52,8%) e Sicilia (51,6%). Di contro, tutte le regioni del Nord hanno un livello di perdite inferiore, con Veneto (42,2%) e Friuli-Venezia Giulia (42,3%) in linea col dato nazionale. Nella provincia autonoma di Bolzano (28,8%), in Emilia-Romagna (29,7%) e Valle d'Aosta (29,8%) si registrano le perdite minori.

