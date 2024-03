Acqua: Istat, il 28,8% delle famiglie non si fida di quella del rubinetto

Oltre 80% beve almeno mezzo litro acqua minerale al giorno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 mar - Quasi un terzo delle famiglie italiane non si fida a bere l'acqua del rubinetto, anche se potabile. E' quanto emerge dal rapporto Istat sull'acqua. In particolare, nel 2023, le famiglie che dichiarano di non fidarsi a bere l'acqua di rubinetto sono il 28,8%. Il dato e' stabile rispetto al 2022, anche se riflette una preoccupazione decisamente minore rispetto a 20 anni fa (erano il 40,1% nel 2002). Permangono invece notevoli differenze sul piano territoriale: si passa dal 18,9% nel Nord-est al 53,4% nelle Isole. A livello regionale, le percentuali piu' alte si riscontrano in Sicilia (56,3%), Sardegna (45,3%), Calabria (41,4%) e Abruzzo (35,1%). Per quanto riguarda chi preferisce bere acqua minerale invece che quella del rubinetto, nel 2023, la quota di persone di 11 anni e piu' che consuma almeno mezzo litro di acqua minerale al giorno e' pari all'81,8% ed e' sostanzialmente invariata rispetto al 2022. Il maggiore consumo di acqua minerale si registra nel Nord-ovest (87,2%) e nelle Isole (84,8%), quello minore nel Sud (74,3 %). In particolare, a livello regionale, l'Umbria mantiene il primato nel consumo di acqua minerale (90,3%), mentre nella Provincia Autonoma di Bolzano si registra il valore minimo (59,3%).

