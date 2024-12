Acqua: dal Cnel un Ddl su tutela e efficienza delle risorse idriche

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 dic - Un disegno di legge in materia di tutela, razionalizzazione ed efficientamento delle risorse idriche e' stato approvato dal Cnel, nell'assemblea del 18 dicembre. L'iniziativa, si spiega in una nota, punta a riordinare il quadro normativo relativo alla pianificazione e alla gestione delle acque e 'nasce dalla consapevolezza che i cambiamenti climatici, l'inquinamento e la crescente domanda di acqua rischiano di mettere in crisi la sicurezza dei territori e al tempo stesso la competitivita' e la coesione sociale delle comunita', ponendo l'esigenza di intervenire non solo sulle infrastrutture idriche, ma anche sull'organizzazione dei relativi servizi'. Il testo introduce una serie di modifiche al Dlgs 152/2006 (Testo unico ambiente), per favorire un migliore coordinamento degli usi delle acque e rafforzare la governance del servizio idrico integrato. E' anche prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una apposita cabina di regia, con una segreteria tecnica partecipata dai soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione della risorsa idrica.

com-Mas

