Acqua: dal Cnel un Ddl su tutela e efficienza delle risorse idriche -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma,21 dic - Nello specifico, il Ddl, senza oneri a carico della finanza pubblica, punta ad assicurare un controllo piu' stringente da parte delle Autorita' di Bacino sulla coerenza tra i vari strumenti di pianificazione in materia di acqua e i Piani di Bacino, che a loro volta dovranno includere gli interventi necessari al raggiungimento degli standard di qualita' del servizio idrico, fissati dall'Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera). E' poi prevista l'istituzione in ciascuna Regione di un ambito territoriale ottimale di livello regionale, con un unico Ente di Governo, per superare la frammentazione gestionale. Il Ddl estende i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri, rafforza il controllo esercitato dall'Arera, declina in maniera analitica le attivita' di vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato, getta le basi per la razionalizzazione del quadro dei corrispettivi applicati all'utenza del servizio idrico, in vista di un passaggio graduale ad una tariffa unitaria per tipologia di utenza identica a livello regionale.

