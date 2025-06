Acqua: D'Angelo (Protezione Civile), serve cambio paradigma, non basta gestire emergenze

Dell'Acqua: con Osservatori regionali piu' facile prevedere (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 giu - Nella gestione delle risorse idriche "serve un cambio di paradigma, per passare da una gestione delle emergenze a una gestione ordinaria. L'obiettivo e' di superare le emergenze e il concetto di emergenza, lavorando sulla prevenzione". Lo ha detto Luigi D'Angelo, direttore dell'Ufficio Gestione delle Emergenze del Dipartimento della Protezione Civile, intervenendo all'Acqua Summit 2025 organizzato da Il Sole 24 Ore e in corso a Milano. "La risorsa idrica ci da' due preoccupazioni, di scarsita' o eccessiva abbondanza che provoca per esempio inondazioni, e il nostro territorio non e' del tutto preparato. Gli eventi estremi stanno diventando sempre piu' frequenti e la gestione dell'acqua e' un esempio lampante di come la prevenzione abbia senso", ha aggiunto.

Per non lavorare in emergenza occorre una politica di prevenzione e di riduzione dei disastri. "Dovremmo fermarci un attimo e capire come programmare in modo da rimettere in sesto il Paese, mettendo in campo opere e investimenti. Se avessimo una programmazione ordinaria definita, non servirebbero sforzi estremi e figure commissariali, che al momento sono necessarie", ha detto D'Angelo. Per pianificare, occorre cercare di prevedere eventuali criticita' e proprio in questo senso ci si sta muovendo a livello nazionale: "Da quest'anno non siamo piu' 'ciechi', abbiamo Osservatori regionali che sono sempre piu' affinati e che hanno migliori strumenti, quindi sono in grado di darci una fotografia della situazione attuale e di fare previsioni", ha detto Nicola Dell'Acqua, Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica, sottolineando che "ci sono delle aree, soprattutto al Sud, dove si registrano delle difficolta', spesso legate alle perdite di rete, ma non solo. Per esempio in parte della Sardegna e della Sicilia, ma anche in zone della Calabria e della Basilicata, ha piovuto meno di quanto ci si aspettava".

