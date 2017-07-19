Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Acqua: Cgia, reti "colabrodo", lo spreco costa 9,8 mld l'anno

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 11 lug - In Italia il 42% dell'acqua potabile si disperde, a causa di una rete di distribuzione 'ormai palesemente inadeguata', con un costo stimato di 9,8 miliardi all'anno. E' quanto rileva l'ufficio studi della Cgia, basandosi sui dati del 2022 (gli ultimi disponibili). In pratica, ogni giorno si perdono 157 litri d'acqua per ogni italiano, per un totale di 3,8 miliardi di metri cubi persi nel 2022. 'La dispersione idrica e' riconducibile a piu' fattori: alle rotture presenti nelle condotte, all'eta' avanzata degli impianti, ad aspetti amministrativi dovuti a errori di misurazione dei contatori e agli usi non autorizzati (allacci abusivi', spiega la Cgia. Il Lazio e' la regione con l'importo economico delle perdite piu' elevato, pari a 1,5 miliardi, seguito da Sicilia e Lombardia, entrambe con poco piu' di un miliardo. Ma la Regione 'piu' sprecona' e' la Basilicata con una dispersione d'acqua pari al 65,5% di quanto viene immesso in rete. Seguono l'Abruzzo (62,5%), il Molise (53,9%), la Sardegna (52,8%) e la Sicilia (51,6%). Per contro, la Lombardia (31,8%), la Valle d'Aosta (29,8%) e l'Emilia Romagna (29,7%) sono le aree piu' virtuose del Paese. 'La crisi idrica non risparmia nessuno: dopo l'agricoltura, l'allevamento e il turismo, a pagare il conto sono ora anche le micro e piccole imprese manifatturiere', sottolinea lo studio. A soffrire di piu' sono i settori ad alta intensita' idrica: dall'estrattivo al tessile, dal petrolchimico al farmaceutico. Ma la lista coinvolge anche gomma, materie plastiche, vetro, ceramica e cemento, oltre alla filiera della carta e alla lavorazione dei prodotti in metallo.

            dim-com

            (RADIOCOR) 11-07-26 10:41:15 (0150) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Reti 1,54 +0,00 17.35.07 1,54 1,54 1,54


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.