Acqua: Arera, nuovo metodo tariffario idrico e nuove regole per qualita' tecnica

Attenzione a sostenibilita' energetica e ambientale (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 dic - Arera ha approvato il Metodo tariffario idrico per periodo 2024-2029 (Mti-4), mantenendo stabilita' nei criteri guida e gli obiettivi di riduzione delle differenze di servizio tra le aree del Paese. L'Mti-4 avra' la durata di sei anni, prevedendo un aggiornamento del Piano delle opere strategiche fino al 2035, mirando a favorire la sicurezza degli approvvigionamenti idrici e, allo stesso tempo, a promuovere una maggiore cooperazione nei diversi livelli di pianificazione. Tra gli elementi di novita' un aggiornamento della componente a copertura del costo dell'energia elettrica. Per la sostenibilita' energetica e ambientale, il metodo prevede anche un primo impiego delle risorse del Fondo per la promozione dell'innovazione per premiare il riutilizzo delle acque reflue depurate e la riduzione delle quantita' di energia elettrica acquistata. Arera e' poi intervenuta nella regolazione della qualita' tecnica del servizio idrico integrato con nuovo macro-indicatore: l'Autorita' misurera' gli interventi dei gestori diretti a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Secondo il presidente di Arera, Stefano Besseghini, 'e' necessario intercettare nuove priorita', legate prevalentemente al cambiamento climatico e agli obiettivi di sostenibilita' energetica e ambientale", si legge in una nota.

