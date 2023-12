Acqua: Altroconsumo, +9,5% per le bollette. Milano la meno cara

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 12 dic - Anche le bollette dell'acqua a pesare sui conti delle famiglie italiane. Un aumento a doppia cifra in molte citta' negli ultimi due anni secondo un'inchiesta Altroconsumo, con aumenti medi del 9,5% e punte del + 35%. Un'impennata dei costi dopo rincari ben piu' contenuti che si erano fermati al 9,7% in quattro anni dal 2017 al 2021. Si arriva, cosi', ad una media di 466euro di spesa a famiglia, considerando i consumi di tre persone stimati in 166 litri d'acqua al giorno a persona, per un totale di 182 metri cubi d'acqua all'anno.

Con profonde differenze, pero', da citta' a citta'. E' Milano a vantare il primato di citta' piu' economica, con la tariffa idrica a meno di un euro al metro cubo, 89 centesimi. Siena e', invece, la peggiore delle citta' prese a campione da Altroconsumo, con un prezzo di oltre quattro volte superiore a 4,45 euro. A Milano la spesa per la famiglia tipo si ferma cosi' a 163 euro, mentre a Siena la bolletta supera gli 800 euro.

Ad aumentare di piu' negli ultimi due anni e', pero', il conto nella provincia autonoma di Bolzano, dove la tariffa ha visto una crescita del +35,4%, con la bolletta per la famiglia tipo che balza a 344 euro. Male anche Torino, Trento e L'Aquila, dove gli aumenti superano quota 17%, seguiti da quelli di Milano (16,4%), Genova (14,4%) e Ancona (13,7%).

Catanzaro e' l'unico capoluogo in cui la bolletta del servizio idrico non ha subi'to alcun incremento nell'ultimo biennio, seguito da Bari che ha registrato un incremento pari solo all'1%.

Ad esclusione di Massa e Lucca, sono le province toscane le piu' care: oltre al record di Siena, Firenze ha registrato una spesa media di 742 euro, Massa 693. L'unica citta' al di fuori della Toscana con un conto che supera i 700 euro e' Frosinone (740), che aveva ottenuto la maglia nera nella scorsa edizione dell'indagine. A completare la mappa del conto salato dell'acqua per gli italiani i 502 di spesa per famiglia tipo a La Spezia e i 371 euro di Alessandria.

