Acqua: Acea, reti evolvono in sistemi intelligenti che anticipano criticita' -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - "Infatti il servizio idrico oggi non e' piu' un processo lineare ma circolare", ha proseguito Pezzoli. "Noi l'abbiamo codificato con le cosiddette 4R. Quindi Regia unica, Regole aggiornate, Rimedi chiari e Risorse sufficienti. Fondamentale e' il riuso, abbiamo oltre 1000 impianti di depurazione in Italia e 1 mld di mc di acqua disponibili per agricoltura e industria.

Cruciale anche il riciclo: oggi dai fanghi in uscita dai nostri impianti di depurazione produciamo 3 milioni di mc di biogas'.

liv.

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(RADIOCOR) 17-06-26 12:52:20 (0328)PA,UTY 5 NNNN