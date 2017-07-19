Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Acqua: Acea, reti evolvono in sistemi intelligenti che anticipano criticita' -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 giu - "Infatti il servizio idrico oggi non e' piu' un processo lineare ma circolare", ha proseguito Pezzoli. "Noi l'abbiamo codificato con le cosiddette 4R. Quindi Regia unica, Regole aggiornate, Rimedi chiari e Risorse sufficienti. Fondamentale e' il riuso, abbiamo oltre 1000 impianti di depurazione in Italia e 1 mld di mc di acqua disponibili per agricoltura e industria.

            Cruciale anche il riciclo: oggi dai fanghi in uscita dai nostri impianti di depurazione produciamo 3 milioni di mc di biogas'.

            liv.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 17-06-26 12:52:20 (0328)PA,UTY 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Acea 22,28 -1,50 13.34.10 22,26 22,56 22,52
            Reti


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.