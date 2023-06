Acqua: a Bari terza tappa Utillitalia Innovation, progetti su gestione rete -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 giu - Il progetto 'Sustainable Water Management' della Rete di Gestori 'Acqua in Rete Bacchiglione' (composta da acquevenete, Viacqua, AcegasApsAmga) si e' aggiudicato un finanziamento dell'importo complessivo di 33 milioni di euro nell'ambito del Pnrr. Si tratta di un piano strategico nato da un percorso gia' attivato dalla Rete rivolto alla salvaguardia della risorsa idrica, all'attenzione ai consumi energetici e alla tutela delle fonti di approvvigionamento. Grazie all'intervento, infatti, si prevede di diminuire del 35% le perdite idriche nella rete di tutti i territori di riferimento entro il 2026 e quindi di risparmiare, in 5 anni, 13 milioni di metri cubi di acqua che altrimenti sarebbero dispersi.

Con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la gestione unificata della rete idrica e la qualita' del servizio erogato ai cittadini in Puglia, Acquedotto Pugliese ha lanciato, a giugno dello scorso anno, il progetto 'Smart Water Management', che ha permesso la realizzazione di un gemello digitale della rete idrica utilizzando nuove tecnologie predittive a tutela della nostra risorsa piu' preziosa, l'acqua. Si tratta di un passo avanti molto importante e di un progetto all'avanguardia considerato che l'Acquedotto Pugliese con reti idriche per oltre 25.000 chilometri al servizio di oltre 4 milioni di cittadini, 12.500 chilometri di reti fognarie e 185 depuratori, e' tra i maggiori player nazionali nella gestione del ciclo idrico integrato e una delle opere di ingegneria civile piu' complessa di Europa.

BrianzAcque e' il gestore del Servizio Idrico Integrato di Monza e Brianza, a totale partecipazione pubblica. Da tempo, quando ancora i cambiamenti climatici non erano una delle principali emergenze del Pianeta, l'azienda ha messo a punto una precisa strategia di adattamento cosi' da governare le acque in modo corretto sia in caso di precipitazioni violente e ravvicinate sia in caso di periodi di siccita'. Il focus di oggi si e' concentrato sulle 'Natured Base Solution', con case history sui parchi dell'acqua, sui sistemi di drenaggio urbano sostenibile e su piazze ad allagamento controllato.

Con l'obiettivo di perseguire l'efficientamento energetico ed incrementare la produzione di energia da fonte rinnovabile, Smat ha infine sviluppato la progettazione e la realizzazione di campi fotovoltaici flottanti da installare sui bacini di lagunaggio, dai quali l'azienda trae la provvista per il grande potabilizzatore di Torino che assicura la risorsa idrica a buona parte della citta' ed integra la dotazione ad altri Comuni della cintura. La soluzione del fotovoltaico galleggiante evita il consumo di suolo, crea un'ombreggiatura sulla superficie del bacino che riduce in modo significativo l'irraggiamento solare, l'aumento della temperatura dell'acqua e, di conseguenza, lo sviluppo di alghe e quindi il consumo energetico nelle fasi di potabilizzazione e, infine, costituisce una fonte di energia rinnovabile che puo' essere auto-consumata.

Il progetto Utilitalia Innovation si chiudera' il 17 ottobre con l'innovation day in programma a Milano: in quella occasione i maggiori player dell'innovazione e alcune startup selezionate incontreranno le 450 imprese associate a Utilitalia, per verificare come le migliori soluzioni tecnologiche presenti sul mercato possano rispondere alle esigenze delle utility sui territori, per elevare la qualita' dei servizi offerti ai cittadini.

