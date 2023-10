Aci: Antitrust avvia istruttoria, presunto ostacolo a organizzazione eventi sportivi

Procedimento per abuso di posizione dominante (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 ott - L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Automobile Club d'Italia-Aci, Aci Sport S.p.A. e Club Aci Storico per accertare un presunto abuso di posizione dominante nel mercato dell'organizzazione di manifestazioni automobilistiche di natura non agonistica. In particolare l'Aci avrebbe ostacolato, secondo l'Antitrust, enti di promozione sportiva, associazioni sportive dilettantistiche e club automobilistici nell'organizzazione delle manifestazioni.

L'Automobile Club d'Italia, riporta la nota dell'Autorita', e' operatore in posizione dominante nell'ambito dell'organizzazione di eventi sportivi automobilistici a carattere agonistico a livello nazionale, grazie ai poteri esclusivi di regolamentazione e di coordinamento attribuiti dal Coni. La strategia adottata - "allo scopo di espandere la propria posizione in tale mercato e accrescere il numero dei propri affiliati/tesserati" - consisterebbe nell'inviare segnalazioni agli enti preposti ai controlli (Prefetture, Questure e/o Autorita' comunali) a ridosso dell'avvio delle manifestazioni ludico-amatoriali "per comunicare che questi eventi non sarebbero stati sottoposti al preventivo parere dell'Aci, non previsto dalla normativa di riferimento, e che si sarebbero svolti in difformita' con le norme tecnico-sportive".

