Acea: accordo con Politecnico Milano su formazione economia circolare -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 set - Nel dettaglio, l'accordo prevede diverse aree di collaborazione strategica, tra cui lo sviluppo di progetti di ricerca nell'ambito dei sistemi idrici ed energetici, il finanziamento di percorsi di dottorato di ricerca (PhD) e la promozione di iniziative dedicate all'orientamento, all'inserimento professionale e alla valorizzazione dei talenti, attraverso le attivita' del Career Service del Politecnico di Milano. La collaborazione consentira' inoltre di favorire il trasferimento tecnologico e la formazione di nuove competenze, contribuendo a preparare professionisti e ricercatori capaci di affrontare le sfide della trasformazione digitale e della sostenibilita'.

"L'inizio della collaborazione con il Politecnico di Milano rappresenta un'importante opportunita' per rafforzare il nostro impegno nella ricerca applicata e nella formazione nei settori infrastrutturali. Attraverso questo accordo vogliamo mettere a sistema l'esperienza industriale di ACEA e l'eccellenza accademica del Politecnico per contribuire concretamente alla costruzione di infrastrutture e servizi sempre piu' sostenibili, resilienti e orientati al futuro", dichiara Marco Pastorello, chief transformation officer di Acea. Secondo Daniele Rocchi, vice-rettore per il trasferimento tecnologico e i rapporti con le imprese del Politecnico, 'la collaborazione tra universita' e impresa e' fondamentale per trasformare la ricerca e le competenze in innovazione capace di incidere concretamente sulle grandi sfide della transizione sostenibile e digitale L'accordo nasce dalla condivisione di valori e obiettivi centrali per il Politecnico di Milano e per Acea: investire nella conoscenza, formare nuove competenze e sviluppare soluzioni innovative in grado di generare un impatto positivo sulla societa'. L'eccellenza della ricerca accademica, unita all'esperienza del mondo industriale, crea nuove opportunita' di crescita e contribuisce allo sviluppo sostenibile del Paese".

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