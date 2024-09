Acciaio: Gozzi, pronti a partecipare alle gare per le concessioni idroelettrico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 26 set - "Siamo pronti a partecipare alle gare per le concessioni delle centrali idroelettriche che ci auguriamo procedano in tempi brevi. Lo faremo per procedere con il nostro piano strategico di diventare net zero o addirittura carbon negative per quanto riguarda lo scope 2 e l'approvvigionamento dell'energia: Siamo convinti di poter ottenere questi risuultati grazie a politiche del governo come Energy Release, come l'accordo con Edison, Edf e Ansaldo Nucleare per l'ottenimento di energia prodotta dal nucleare. Un passo per produrre un ponte verso una riapertura della produzione nucleare anche in Italia". Cosi' il presidente di Federacciai Antonio Gozzi durante la sua relazione di apertura all'assemblea di categoria.

attualmente in corso presso la fiera di Vicenza.

