Acciaio: Fim, su Liberty Magona interessati solo stranieri o fondi

"Continuera' a produrre per appetibilita' del sito" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 ott - "Come temevamo, ancora siamo in una fase embrionale, dalle 50 dimostrazioni d'interesse che si erano manifestate, oggi siamo passati a 16, questi hanno firmato un patto di riservatezza di cui una o due interessate all'intero pacchetto insieme ai siti di Liegi e Dudelange e le altre per i singoli siti". E' quanto hanno affermato il segretario nazionale Fim Cisl, Valerio D'Alo', e il coordinatore Fim Paolo Cappelli, al termine dell'incontro al Mimit di aggiornamento sulla vertenza Liberty Magona tra le organizzazioni sindacali, il Governo e in collegamento il sindaco di Piombino Ferrari e i rappresentanti della Regione Toscana.

"Dall'incontro odierno emerge che non ci sono ad oggi, interessamenti da parte di gruppi italiani. Tutte e 16 le manifestazioni d'interesse sono di gruppi stranieri o fondi di investimento. Tra la fine di ottobre e i primi di novembre ci sara' la chiusura della data room con la possibilita' di passare ad accordi vincolanti. A seguito di questo passaggio e' stato gia' fissato un nuovo incontro presso il Mimit gia' dai prossimi giorni per capire realmente chi e' interessato all'acquisto". La Fim ha "chiesto con forza al Governo che garantisca un'equa ridistribuzione dei 2 milioni di tonnellate" visto che ora e' "fondamentale, soprattutto in questa fase di vendita, garantire questo tonnellaggio per rendere ancor piu' appetibile il sito. Stando in marcia infatti si puo' continuare a garantire, oltre che il lavoro il mantenimento dei clienti e dei fornitori attualmente presenti".

