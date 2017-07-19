Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Acciaierie Valbruna: Urso convoca tavolo per 15 settembre

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 set - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per il 15 settembre alle ore 13 il tavolo su Acciaierie Valbruna. L'incontro, si legge in una nota Mimit, che si terra' a Palazzo Piacentini, vedra' la partecipazione di rappresentanti della Regione Veneto, della Provincia autonoma di Bolzano e delle organizzazioni sindacali.

            com-vmg

            (RADIOCOR) 09-09-25 12:40:45 (0319) 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.