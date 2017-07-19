Acciaierie Valbruna: Urso convoca tavolo per 15 settembre
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 set - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per il 15 settembre alle ore 13 il tavolo su Acciaierie Valbruna. L'incontro, si legge in una nota Mimit, che si terra' a Palazzo Piacentini, vedra' la partecipazione di rappresentanti della Regione Veneto, della Provincia autonoma di Bolzano e delle organizzazioni sindacali.
