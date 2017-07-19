Acciaierie Valbruna: Urso, continuita' produttiva e lavoro altrimenti Golden power

Espresso con chiarezza che Bolzano strategico per il Paese (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - "Quando ci e' stata comunicata la procedura di gara, su iniziativa autonoma della Provincia di Bolzano, noi, nella procedura che era doveroso attivare, abbiamo espresso con chiarezza che lo stabilimento e' uno stabilimento strategico per la siderurgia, l'industria e per la difesa del Paese e quindi deve essere garantita la sua continuita' produttiva e occupazionale. Altrimenti, a fronte di soluzioni diverse che non avessero garantito o non dovessero garantire la continuita' produttiva e quindi anche occupazionale, abbiamo detto che l'esercizio 'Golden Power' sarebbe esercitato".

Cosi' sulla prospettiva di Acciaierie Valbruna, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interpellato a Bolzano a margine del confronto con proprieta' e sindacati.

Bof

(RADIOCOR) 07-02-26 13:08:15 (0269) 5 NNNN