Acciaierie Valbruna: Urso, continuita' produttiva e lavoro altrimenti Golden power -2

Fare in fretta con soluzione consensuale e strutturale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 feb - "Sono qui a Bolzano - ha detto - per incontrare, come era doveroso, prima l'azienda, la proprieta' Valbruna, e poi tutti i sindacati rappresentativi, sia del sito di Bolzano, che e' il centrale, sia di quello di Vicenza, che e' collegato. Le loro istanze convergono con quello che il ministero, peraltro, ha sostenuto sin dall'inizio: che ci sia una soluzione consensuale, definitiva, strutturale, che garantisca la continuita' produttiva e occupazionale di uno stabilimento strategico per la nostra industria e anche per la nostra difesa e permetta di attivare subito il programma di investimenti per ammodernare, rendere piu' competitivo lo stabilimento e garantire meglio la sicurezza dei nostri lavoratori, per il quale e' stato gia' definito un contratto di sviluppo con Invitalia su cui ovviamente sono destinate anche risorse pubbliche. E' necessario fare in fretta".

Al centro della crisi figura la questione della vendita del terreno sul quale sorge l'impianto, messa in atto dalla Provincia autonoma.

Quanto a eventuali interventi di altri produttori europei, il ministro ha concluso: "Noi, sin dall'inizio, abbiamo detto che era preferibile non escludere gli altri Paesi produttori di macchinari che servono per la migliore competitivita' e innovazione nel nostro sistema industriale, e mi auguro che questo avvenga".

Bof

