Acciaierie Valbruna: Pd, Governo convochi subito tavolo confronto istituzionale

Alla Camera interpellanza urgente a Urso (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 gen - 'Sulle Acciaierie Valbruna di Bolzano e Vicenza e' necessario che il Governo esca da ogni inerzia e convochi al piu' presto il tavolo di confronto istituzionale con la Provincia autonoma, la Regione Veneto, l'azienda e le organizzazioni sindacali, al fine di garantire certezze sul futuro produttivo e occupazionale dello stabilimento'. Cosi' si legge nell'interpellanza urgente al Governo delle deputate Pd, Rosanna Filippin e Sara Ferrari.

"La mobilitazione dei lavoratori di Bolzano e Vicenza - continuano le parlamentari - con presidi e iniziative pubbliche, l'ultima lunedi' 12 con lo sciopero e il corteo a Bolzano con centinaia di partecipanti anche da Vicenza, testimonia l'altissimo livello di preoccupazione per il rischio di chiusura o delocalizzazione di una azienda che occupa attualmente 3200 lavoratori. Il bando, con il quale la Provincia autonoma di Bolzano ha messo a gara il rinnovo della concessione dei terreni su cui insiste la fabbrica, scadra' il 15 gennaio, senza alcun partecipante perche' e' andato deserto il sopralluogo preventivo. Le interroganti chiedono al ministro Urso cosa intenda fare a questo punto, dopo aver voluto l'istruttoria Golden power che ha dichiarato la piena strategicita' nazionale delle acciaierie Valbruna e lo sollecitano ad una nuova urgente convocazione di un tavolo".

