Acciaierie Valbruna Bolzano: Urso, esempio di perseveranza modello per il Paese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bolzano, 10 set - "Non e' stato facile, lo sapete, ma alla fine ci siamo riusciti grazie innanzitutto alla perseveranza e la coraggio dei lavoratori e di un'azienda che ci ha sempre creduto".

Cosi' il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine della visita allo stabilimento delle Acciaierie Valbruna di Bolzano a seguito dell'accordo firmato lo scorso 3 settembre tra l'azienda e la Provincia di Bolzano che garantisce la continuita' produttiva e occupazionale del sito.

"La collaborazione istituzionale con la Provincia, il Comune, il Governo nazionale - ha aggiunto Urso - e' stata fondamentale per individuare il percorso che poi ci ha permesso di giungere a questo risultato che e' un esempio e un modello di politica industriale del nostro paese. Noi vogliamo preservare i nostri stabilimenti, tutelare i nostri lavoratori, riaffermare l'importanza dell'industria primaria della siderurgia in un paese come l'Italia che non vuole rinunciare, ma anzi vuole rilanciare il proprio ruolo industriale in Europa. Acciaierie Valbruna da oggi puo' essere l'esempio di un nuovo rinascimento industriale nel nostro Paese. Una rinascita che sara' supportata da quelle misure di salvaguardia sull'acciaio che da tempo abbiamo chiesto all'Europa e che sono scattate dal 1 luglio di quest'anno e sono pienamente operative. Misure che riteniamo possano contribuire ad accrescere la produzione siderurgica italiana".

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(RADIOCOR) 10-09-26 18:29:57 (0629) 5 NNNN