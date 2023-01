Acciaierie D'Italia: Fim, serve cambio di passo su produzione e occupazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 gen - Aumento della produzione del 15% nel 2023 e utilizzo dei 680 milioni messi a disposizione dal Governo "per sostenere gli investimenti industriali e la sua capacita' produttiva". Sono queste le indicazioni che Acciaierie D'Italia ha comunicato ai sindacati Fim, Fiom, Uilm nazionali e territoriali durante l'incontro che si e' tenuto oggi. In una nota diffusa al termine dell'incontro la Fim chiede che l'azienda "non si sieda solo sui dati odierni e che marchi una discontinuita' rispetto al passato sia in termini di aumento dell'occupazione che della produzione". Un ulteriore momento di confronto diretto con l'azienda, prosegue la nota, e' fissato alla scadenza "della cassa integrazione per marzo di quest'anno, in cui verra' ridiscusso l'ammortizzatore anche rispetto al futuro, in cui ci aspettiamo un cambio di passo sulle relazioni industriali".

