Accenture: investimenti su AI in crescita, ma l'Europa deve favorirne adozione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 23 gen - Il 2026 si preannuncia come un anno di ulteriore crescita per l'AI a livello mondiale e, sebbene sia partita in ritardo rispetto a Stati Uniti e Cina, l'Unione Europea ha tutte le carte in regola per giocare un ruolo di primo piano, a condizione che punti a fare scala, anche favorendo aggregazioni. E' quanto ha detto Mauro Macchi, Ceo Accenture di Europa, Middle East e Africa, parlando con Radiocor a margine dei lavori del World Economic Forum a Davos che hanno dedicato ampio spazio alle prospettive di ulteriore rapida espansione dell'intelligenza artificiale. Le proiezioni sembrano confermare la tenuta del trend e secondo l'ultima indagine condotta a livello europeo dalla stessa Accenture, l'85% delle aziende prevede di aumentare gli investimenti in intelligenza artificiale nel 2026, puntando soprattutto sulla crescita e non solo sulla produttivita'. 'Fino ad ora - spiega Macchi - solo un terzo delle imprese ha ottenuto un valore significativo dai progetti AI, mentre la maggioranza e' ancora nella fase di sperimentazione su larga scala. Il successo dell'AI, va sottolineato, richiede fondamenta tecnologiche solide: cloud, architetture dati e cybersecurity sono prerequisiti essenziali. Le grandi aziende europee competono ormai alla pari con i peer americani, ma il mid-market resta indietro per frammentazione e difficolta' di accesso a capitali, competenze e tecnologie'. In questa fase, dunque, gli investimenti sono concentrati su cloud e data architecture per garantire progetti scalabili che generino valore reale su processi industriali e servizi. 'Due sono le priorita' che emergono per il futuro dell'AI in Europa - sottolinea Macchi -. La prima e' creare campioni nazionali e superare la frammentazione dei mercati. Molte startup e medie imprese faticano a scalare rispetto ai player americani, sia per l'accesso al capitale sia per la velocita' decisionale. Per sopperire a questo ostacolo occorre sviluppare protocolli di collaborazione tra paesi, evitando competizione diretta, e costruire ecosistemi tecnologici condivisi lungo l'intera catena, dall'infrastruttura ai modelli AI e alle applicazioni industriali'. 'La strategia migliore per l'Europa e' quella di concentrarsi sui settori in cui e' piu' competitiva come robotica, meccatronica, pharma, aerospace e rinnovabili, applicando l'intelligenza artificiale per trasformare i processi industriali core. La strategia combina modelli generalisti con soluzioni verticali specializzate, creando campioni scalabili e collaborazioni con grandi player internazionali come SAP, Google e Microsoft'.

