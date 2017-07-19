Accenture: investimenti su AI in crescita, ma l'Europa deve favorirne adozione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 23 gen - In questo scenario evolutivo, la 'sovranita' digitale resta centrale' tanto che circa il 60% delle aziende europee investira' in soluzioni sovrane senza compromettere la competitivita'. 'La Difesa e' un ulteriore ambito strategico, con alleanze gia' previste dal programma Gcap (Global Combat Air Programme) tra grandi operatori europei come la stessa Leonardo che e' socio fondatore insieme a Bae Systems e Japan Aircraft Industrial.

L'esperienza dimostra che un approccio multi-country, gia' vincente in progetti come Airbus e Cern, e' l'unico modo per costruire competitivita' europea, evitando rallentamenti nell'innovazione'. La strada dell'AI passa tuttavia anche dalla forza lavoro. 'La trasformazione digitale - continua Macchi - richiede che tecnologia e persone avanzino insieme: la workforce deve essere formata per utilizzare l'AI come partner operativo quotidiano, riducendo il divario tra chi adotta e chi resta indietro. Le aziende europee stanno adottando il modello Human Plus Machine, integrando l'intelligenza artificiale nei processi quotidiani e nella gestione del personale per migliorare funzioni come marketing e risorse umane. L'AI diventa partner operativo, stimolo per la rotazione e specializzazione delle competenze, e consente di ridurre debito tecnologico e di competenze investendo in sicurezza, cloud e gestione dei dati. Il cambiamento culturale e' in corso: i dipendenti devono adattarsi a lavorare con strumenti digitali quotidiani, mentre il ruolo la leadership e' centrale nel motivare e accompagnare la workforce'. La missione per l'Europa resta quella di costruire campioni nazionali e filiere integrate e di sostenere le Pmi, garantendo regolamentazioni flessibili che favoriscano una piena adozione della tecnologia.

'L'esecuzione dei piani strategici, gia' avviati - conclude Macchi - sara' determinante per consolidare competitivita' e leadership dell'Europa nel mercato globale dell'intelligenza artificiale'.

