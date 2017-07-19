Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Accenture: investimenti su AI in crescita, ma l'Europa deve favorirne adozione -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Davos, 23 gen - In questo scenario evolutivo, la 'sovranita' digitale resta centrale' tanto che circa il 60% delle aziende europee investira' in soluzioni sovrane senza compromettere la competitivita'. 'La Difesa e' un ulteriore ambito strategico, con alleanze gia' previste dal programma Gcap (Global Combat Air Programme) tra grandi operatori europei come la stessa Leonardo che e' socio fondatore insieme a Bae Systems e Japan Aircraft Industrial.

            L'esperienza dimostra che un approccio multi-country, gia' vincente in progetti come Airbus e Cern, e' l'unico modo per costruire competitivita' europea, evitando rallentamenti nell'innovazione'. La strada dell'AI passa tuttavia anche dalla forza lavoro. 'La trasformazione digitale - continua Macchi - richiede che tecnologia e persone avanzino insieme: la workforce deve essere formata per utilizzare l'AI come partner operativo quotidiano, riducendo il divario tra chi adotta e chi resta indietro. Le aziende europee stanno adottando il modello Human Plus Machine, integrando l'intelligenza artificiale nei processi quotidiani e nella gestione del personale per migliorare funzioni come marketing e risorse umane. L'AI diventa partner operativo, stimolo per la rotazione e specializzazione delle competenze, e consente di ridurre debito tecnologico e di competenze investendo in sicurezza, cloud e gestione dei dati. Il cambiamento culturale e' in corso: i dipendenti devono adattarsi a lavorare con strumenti digitali quotidiani, mentre il ruolo la leadership e' centrale nel motivare e accompagnare la workforce'. La missione per l'Europa resta quella di costruire campioni nazionali e filiere integrate e di sostenere le Pmi, garantendo regolamentazioni flessibili che favoriscano una piena adozione della tecnologia.

            'L'esecuzione dei piani strategici, gia' avviati - conclude Macchi - sara' determinante per consolidare competitivita' e leadership dell'Europa nel mercato globale dell'intelligenza artificiale'.

            Cop

            (RADIOCOR) 23-01-26 12:52:53 (0341) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Leonardo 57,80 +1,65 13.35.06 56,36 57,90 56,50


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.