Acc-Embraco: Giorgetti, per salvare aziende seguire esempio di Corneliani

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 apr - Metodo Corneliani anche per la crisi che vede coinvolte l'Acc di Belluno e l'ex Embraco di Riva di Chieri. E' la proposta avanzata oggi dal ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ai presidenti della regione Veneto, Luca Zaia, e della regione Piemonte, Alberto Cirio, durante la videoconferenza che si e' svolta oggi per mettere mano al dossier. Giorgetti ha rilanciato la formula utilizzata per l'azienda tessile di Mantova e ha indicato che, anche per Acc-Embraco, la strada sara' quella di provare a individuare uno o piu' imprenditori che abbiano fiducia nel progetto industriale, accettando la scommessa di salvare e rilanciare queste due grandi realta' italiane. "Il momento e' propizio, ha spiegato il ministro, perche' ci sono le condizioni migliori possibili per imprenditori che volessero accettare la scommessa. Lo Stato mette a disposizione una serie di strumenti impensabili fino a poco tempo fa", ha detto Giorgetti indicando la possibilita' di un ingresso nel capitale come socio di maggioranza per i privati e minoranza per lo Stato.

