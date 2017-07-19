Accademia Chigiana: da Mediocredito e BdM 20 borse studio a talenti Sud

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - L'Accademia Musicale Chigiana di Siena, in collaborazione con Mediocredito Centrale e BdM Banca, annuncia l'assegnazione delle 20 borse di studio dedicate ai giovani talenti musicali del Mezzogiorno, nell'ambito della seconda edizione del progetto 'Talenti Musicali del Mezzogiorno d'Italia'.

Un'iniziativa che rafforza il solido legame tra la storica istituzione senese e le due banche del Gruppo Mediocredito Centrale, con l'obiettivo di sostenere e valorizzare l'eccellenza musicale emergente proveniente da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Le 20 borse di studio, del valore di 1.500 euro ciascuna, costituiscono un contributo significativo per i giovani musicisti che hanno frequentato i corsi estivi di alta specializzazione della Chigiana Summer Academy 2025, uno dei piu' prestigiosi appuntamenti formativi nel panorama musicale internazionale.

