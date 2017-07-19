Accademia Chigiana: da Mediocredito e BdM 20 borse studio a talenti Sud -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - L'iniziativa si inserisce nell'ambito della 94esima edizione della Chigiana Summer Academy, che ha visto la selezione di oltre 450 giovani musiciste e musicisti provenienti da 50 paesi del mondo, ammessi a frequentare i corsi estivi di alto perfezionamento musicale dell'Accademia. Tra questi, si e' registrata una significativa crescita nella partecipazione di allieve e allievi provenienti dalle regioni del Mezzogiorno e 20 di loro sono stati selezionati, su segnalazione dei docenti, per ricevere le borse di studio messe a disposizione. Le borse sono state assegnate ad allieve e allievi che si sono particolarmente distinti nei diversi corsi, tenuti da Maestri di fama internazionale. "Siamo orgogliosi di questa seconda edizione del progetto, che conferma non solo l'eccellenza e la vitalita' del panorama musicale giovanile del Mezzogiorno, ma anche la capacita' dell'Accademia Chigiana di attrarre e valorizzare nuovi talenti su scala nazionale e internazionale", ha dichiarato Nicola Sani, direttore artistico dell'Accademia.

'Mediocredito Centrale ha rafforzato il proprio impegno.

Crediamo che la promozione della cultura rappresenti un pilastro fondamentale della nostra missione al servizio dello sviluppo, con particolare attenzione alle regioni del Sud', ha dichiarato il presidente Ferruccio Ferranti.

'Questa iniziativa e' un forte gesto di fiducia e stima nei confronti dei giovani', ha commentato il presidente di BdM Banca Pasquale Casillo.

