AC Milan: partnership con taiwanese Asus, nuovo official computer hardware partner

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 5 set - Asus, specializzata in computer, dispositivi e componenti elettroniche, ha annunciato in un comunicato una partnership con la societa' calcistica AC Milan. Asus diventa cosi' il nuovo official computer hardware partner di AC Milan per l'Italia. Fondata nel 1989 a Taiwan, oggi l'azienda vanta un team di 5.000 esperti di ricerca e sviluppo interni. Asus e' anche annoverata tra le 'World's most admired companies' di Fortune. Maikel Oettle, chief commercial officer di AC Milan, ha dichiarato in una nota: 'Questa collaborazione unisce due realta' riconosciute in tutto il mondo, entrambe impegnate a garantire l'eccellenza e a raggiungere nuovi traguardi nei rispettivi settori'. Sempre in una nota Massimo Merici, system business group director di Asus, ha commentato: 'Siamo entusiasti di iniziare questa nuova avventura insieme a un partner riconosciuto come AC Milan.'.

