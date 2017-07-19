Ac Boilers: Urso, soluzione importante, modello di politica industriale

'Ingresso di Ansaldo Energia migliore soluzione possibile' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - "Non e' stata solo una soluzione importante e significativa sul piano occupazionale, ma e' stato anche un esempio, un modello di politica industriale che puo' fare di questo stabilimento un polo di sviluppo importante per l'intera provincia e per la Puglia". Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'incontro con il sindaco e l'amministrazione comunale di Gioia del Colle e le organizzazioni sindacali e i lavoratori di Ac Boilers. Per la soluzione positiva di questa vertenza, con l'acquisizione del controllo di Ac Boilers da parte di Ansaldo Energia, "e' stata decisiva l'azione delle forze sindacali e dei lavoratori di questa azienda che, insieme al sindaco e alle altre istituzioni, hanno sempre lavorato insieme con coraggio e determinazione affinche' si trovasse una soluzione industriale che preservasse l'intero stabilimento, che tra l'altro puo' ulteriormente svilupparsi avendo tante aree ancora da utilizzare. Ci abbiamo creduto tutti, abbiamo lottato tutti insieme, come deve fare sempre, in ogni vertenza, il sistema Italia. Abbiamo raggiunto la migliore soluzione possibile con l'ingresso di una grande azienda a controllo pubblico che ben conosce lo stabilimento e la qualita' della forza lavoro, la professionalita' dei lavoratori, che intende realizzare un primo progetto col sostegno anche delle risorse pubbliche, preservando i livelli occupazionali ma con l'obiettivo di ulteriormente incrementare la produzione in quello che e' il futuro dell'industria italiana, cioe' le tecnologie green e le nuove forme energetiche".

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