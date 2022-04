Abruzzo: Savini (Arap), regione "carbon free" e' obiettivo strategico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 apr - 'La competitivita' delle nostre imprese non puo' prescindere dal costo dell'energia, e dunque fare dell'Abruzzo una regione "carbon free", e' un obiettivo ancor di piu' strategico, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico. I nostri nuclei industriali possono diventare produttori e utilizzatori di questo vettore, ed ora vanno messi a terra i progetti, ci sono importanti opportunita' di finanziamento dall'Europa, e la partnership con Dii, che ha tra i soci colossi del settore, sara' una carta importante da giocare'.

Lo ha detto presidente di Arap, Giuseppe Savini, Il presidente di Arap, Giuseppe Savini, nel corso del convegno all'Aurum di Pescara, "Energy for the future of industrial areas" organizzato dall'Agenzia regionale delle attivita' produttive, braccio operativo della Regione Abruzzo. Il direttore generale di Arap, Antonio Morgante, moderatore dell'incontro, ha annunciato nel corso dei lavori, la costituzione da parte di enti pubblici e imprese private abruzzesi del primo Gruppo europeo di interesse economico (Geie), strumento previsto a livello comunitario che consente di partecipare a bandi e ad accedere ad agevolazioni e opportunita' in un settore sempre piu' strategico come quello dell'idrogeno sul modello di successo, gia' messo in campo in Francia e Germania.

Dca

(RADIOCOR) 14-04-22 08:41:43 (0161)ENE,PA 5 NNNN