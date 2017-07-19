Abruzzo: risorse per 3,6 mln per i nuovi percorsi formativi IeFP

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - Fino al 7 settembre gli organismi di formazione iscritti all'Albo regionale abruzzese possono presentare domanda per l'organizzazione di percorsi IeFP - Istruzione e Formazione Professionale. La Regione Abruzzo ha avviato il ciclo di programmazione 2026-2029 pubblicando sul sito Coesione Abruzzo l'avviso che mette a disposizione degli organismi di formazione 3,6 milioni di euro per organizzare gestire i corsi IeFP. Finanziati in parte con l'FSE e in parte con i fondi ministeriali, i percorsi IeFP, sono rivolti principalmente ai giovani dai 15 ai 25 anni che, una volta raggiunto il diploma di scuola secondaria di primo grado, decidono di non proseguire il percorso scolastico con l'iscrizione a una scuola media superiore. Nello specifico, i corsi triennali permettono di acquisire la qualifica professionale, mentre con l'aggiunta del quarto anno di perfezionamento si acquisisce il diploma professionale di tecnico, tra le figure previste nel Repertorio nazionale.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 02-08-26 12:48:10 (0209)PA 5 NNNN