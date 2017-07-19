Abruzzo: risorse per 3,6 mln per i nuovi percorsi formativi IeFP -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 ago - 'La misura e' particolarmente attesa da famiglie e operatori della formazione - spiega l'assessore alla Formazione Roberto Santangelo - perche' da' risposte concrete contro la dispersione scolastica e permette di avviare sui piu' giovani un percorso di formazione professionale che porta a competenze elevate e particolarmente richieste dal mercato del lavoro. Non e' un caso - prosegue l'assessore - che i corsi IeFP aprono la strada all'accesso ai corsi ITS di alta formazione che permettono di accedere con relativa facilita' nel mondo del lavoro grazie all'elevata qualificazione tecnica. La coerenza di questa filiera permette alle famiglie di programmare insieme con i propri figli, gia' al termine del percorso scolastico di primo grado, una formazione diversa dalla tradizionale che porta ad acquisire competenze e ad entrare con piu' facilita' nel mondo del lavoro'.

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