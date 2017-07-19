Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Abruzzo: risorse per 3,5 mln per viabilita' nell'area industriale Val di Sangro -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 mar - 'Dopo il primo intervento avviato lo scorso dicembre sul tratto di via Napoli/via Torino, nei pressi dell'ingresso 28 dello stabilimento Stellantis, i lavori stanno ora interessando - segnala l'assessore alle Attivita' produttive Tiziana Magnacca - un tratto di circa 600 metri di via Catania, con la fresatura, la risagomatura con binder e il rifacimento del tappeto di usura dell'intera carreggiata. Nelle prossime settimane gli interventi - annuncia l'assessore Magnacca - interesseranno via Aosta, viabilita' di circa 1.800 metri dietro lo stabilimento Stellantis, e via Napoli/via Torino, quest'ultima importante viabilita' di collegamento tra l'agglomerato industriale e la Fondovalle Sangro SS 652'.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 01-03-26 16:14:54 (0355)PA 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Stellantis 6,941 +2,40 17.38.34 6,692 6,959 6,81


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.