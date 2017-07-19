Abruzzo: risorse per 3,5 mln per viabilita' nell'area industriale Val di Sangro -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 mar - 'Dopo il primo intervento avviato lo scorso dicembre sul tratto di via Napoli/via Torino, nei pressi dell'ingresso 28 dello stabilimento Stellantis, i lavori stanno ora interessando - segnala l'assessore alle Attivita' produttive Tiziana Magnacca - un tratto di circa 600 metri di via Catania, con la fresatura, la risagomatura con binder e il rifacimento del tappeto di usura dell'intera carreggiata. Nelle prossime settimane gli interventi - annuncia l'assessore Magnacca - interesseranno via Aosta, viabilita' di circa 1.800 metri dietro lo stabilimento Stellantis, e via Napoli/via Torino, quest'ultima importante viabilita' di collegamento tra l'agglomerato industriale e la Fondovalle Sangro SS 652'.
com-Dca.
