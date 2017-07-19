Abruzzo: Regione aderisce al progetto FAMI su migrazione e integrazione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - Ci sara' anche l'Abruzzo tra le regioni che presenteranno una propria scheda progettuale da finanziare nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI), strumento finanziario dell'Unione europea gestito dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo, ha autorizzato il Servizio Tutale sociale a presentare un'ipotesi progettuale potendo fare leva su una dotazione finanziaria di oltre 300mila euro. I progetti che verranno finanziati nell''ambito del FAMI sono interventi che guardano all'integrazione socio lavorativa, con una particolare attenzione alle donne migranti, disoccupate o in condizioni di marginalita'; al lavoro di cura e domestico, in particolare alle attivita' di assistenza familiare; al contrasto allo sfruttamento sia nel campo lavorativo sia nelle azioni di supporto alle vittime di tratta; alla formazione linguistica indispensabile per l'inserimento lavorativo.

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