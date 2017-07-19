Abruzzo: Regione aderisce al progetto FAMI su migrazione e integrazione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 giu - 'Aderire alla progettualita' finanziati con il fondo FAMI - spiega l'assessore Santangelo - e' un ulteriore momento di crescita della regione che entra nel sistema nazionale di integrazione socio-lavorativa e di inclusione dei cittadini di paesi stranieri. E' una realta' che negli ultimi anni e' cresciuta anche in Abruzzo, se non con l'incidenza registrata in altre regioni piu' popolose e industrialmente piu' sviluppate, ma pur sempre con numeri che non possono essere ignorati. La partecipazione al bando promosso dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e' in coerenza con le priorita' regionali in materia di inclusione sociale, integrazione e sostegno alle persone vulnerabili, settori nei quali l'assessorato alle Politiche sociali si e' mosso con tempestivita' garantendo risorse economiche e supporto alle associazioni di volontariato impegnate quotidianamente nell'attivita' di integrazione del cittadino straniero'.

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