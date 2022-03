Abruzzo: recovery plan, manifestazione d'interesse a Mite su idrogeno verde

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 14 mar - La Regione Abruzzo ha aderito alla manifestazione d'interesse del Ministero della transizione ecologica per l'individuazione e lo sviluppo dell'idrogeno verde nel territorio regionale con le risorse del Pnrr. 'Una adesione proprio per rendere piu' solida una strategia utile a tutte le imprese che gia' operano nel territorio e a favorire lo sviluppo di nuove con la creazione di nuovi posti di lavoro. La strategia regionale sulle fonti rinnovabili e' infatti gia' tracciata e nei prossimi mesi dovremo lavorare pancia a terra per attuarla in maniera decisa avendo creato in questi giorni tutti i presupposti piu' utili e attivato le migliori sinergie per contribuire come Regione Abruzzo alla transizione energetica', ha dichiarato l'assessore regionale Nicola Campitelli, con deleghe ad Ambiente ed Energia, el corso della presentazione della missione della Regione Abruzzo a Expo Dubai.

