Abruzzo: pubblicato bando per indennizzare maggiori costi pesca e acquacoltura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 set - La Regione Abruzzo ha pubblicato il bando FEAMPA 2021-2027 destinato alle imprese della pesca e dell'acquacoltura che hanno sostenuto maggiori costi di produzione a causa della perturbazione dei mercati determinata dal conflitto in Medio Oriente. 'Con questo bando interveniamo a sostegno di un comparto che sta subendo le conseguenze economiche di una crisi internazionale, a partire dall'aumento dei costi del carburante, dell'energia, dei mangimi e delle altre materie prime necessarie alla produzione - dichiara il vicepresidente della Regione Abruzzo e assessore all'Agricoltura, Emanuele Imprudente - Vogliamo offrire una risposta concreta alle imprese e contribuire a tutelarne la continuita' produttiva, la competitivita' e il lavoro. L'obiettivo e' utilizzare pienamente le risorse disponibili e rafforzare ulteriormente la dotazione finanziaria, cosi' da assicurare il sostegno piu' ampio possibile agli operatori della pesca e dell'acquacoltura abruzzesi'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 06-09-26 12:58:42 (0256)FOOD,PA 5 NNNN